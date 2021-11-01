Глава Губкинского рассказал о планах по благоустройству

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин рассказал, какие работы по благоустройству провели в городе в этом году и что планируется сделать в ближайшее время. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Летом в Губкинском появилось 16 объектов комфортной городской среды, семь общественных территорий и семь новых детских площадок. Объем работ по ремонту дорог перевыполнили почти в два раза, обновив 10 километров дорожного полотна.

В следующем году в городе также планируют ремонтировать дороги, в первую очередь — на улицах Нефтяников и Набережной. Кроме того, в городе благоустроят Никольский сквер и отремонтируют три моста.