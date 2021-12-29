Глава Губкинского Гаранин: в городе появятся центр единоборств и ледовый дворец

Глава города Губкинский Андрей Гаранин заявил, что в скором времени в городе появятся центр единоборств, а чуть позже — ледовый дворец. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Спортивный центр находится на завершающем этапе проектирования. В нем будут проходить занятия по карате, боксу, дзюдо, самбо и другим единоборствам.

Контракт на строительство ледового дворца пока заключить не удалось, но Гаранин уточнил, что этот вопрос решается.

«Этим вопросом уже занимаются соответствующие структуры, я думаю, что в скором времени он будет решен, и мы сможем начать строительство ледового дворца», — рассказал он.