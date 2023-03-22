Общество 22 марта 2023, 17:22 Глава ГСУ СК Подмосковья Стариков обсудил с гражданами вопросы задержек зарплат СК Подмосковья взял на контроль ситуацию с задержкой зарплаты на заводе в Балашихе Пресс-служба Следственного комитета

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Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Александр Стариков провел в режиме ВКС прием граждан. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.

В приеме населения поучаствовали замглавы ГСУ СК по Московской области Ярослав Яковлев, сотрудники подразделений аппарата и территориального следственного отдела.

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Всего Стариков пообщался с семью работниками Балашихинского литейно-механического завода. Им задерживали зарплату с февраля по июль 2022 года.

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По словам главы следственного отдела по Балашихе Сергея Гоцева, от этого правонарушения пострадали не менее 150 человек. Причем это только официально установленные потерпевшие.

В ведомстве отметили, что людям уже возместили ущерб. Работникам выплатили компенсации на сумму более 60 миллионов рублей. После общения с пострадавшими Стариков поручил в максимально короткие сроки окончить предварительное следствие и выяснить причины задержек в оплате труда.