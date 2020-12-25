Глава Гознака назвал самый распространенный способ подделки паспорта

Чаще всего среди подделанных паспортов встречаются переклеенные фотографии людей. При этом распознать такой «липовый» документ сложно без специальных навыков и оборудования, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности», — процитировало Трачука РИА «Новости».

Глава Гознака добавил, что не приходится рассчитывать на то, что все люди имеют в распоряжении ультрафиолетовую лампу, когда им приходится проверять документы. Также Трачук прокомментировал вопрос о необходимости модернизации бумажных паспортов. По его словам, все будет зависеть от проекта внедрения электронных документов.

«Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу», — заключил глава Гознака.

Ранее МВД сообщило о планах ввести электронный паспорт в Москве до 1 декабря 2021 года. Документ будет выглядеть как банковская пластиковая карточка с электронным носителем.