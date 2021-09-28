Глава «Городских инновационных технологий» Минко назвал бесплатные услуги ЖКХ

Управляющие компании не предоставляют никаких бесплатных коммунальных услуг, однако некоторые из них уже учтены в платежках. Среди них уборка, ремонт в подъезде, на чердаках и во дворах. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

«Возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна, и действительно это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта, и только в рамках утверждаемого на год вперед плана», — объяснил собеседник.

Минко посоветовал жителям многоквартирных домов активно взаимодействовать с управляющими компаниями, когда этот план составляют. Он добавил, что стояки водоснабжения и водоотведения, газовые трубы и батареи — это также общедомовое имущество, которое управляющая компания должна ремонтировать за свой счет. Это все уже оплачено и включено в коммунальный тариф.

На прошлой неделе вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что жителям региона вернули более 10 миллионов рублей за своевременную оплату коммунальных услуг.