Общество 11 марта 2024, 14:39 Глава ГКУ «Мосфинагентство» Михайлов посоветовал использовать отдельную карту для покупок в Сети

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Онлайн-шопинг становится все более популярным среди россиян. Однако такой способ предполагает риск попасть на созданный мошенниками сайт. Руководитель ГКУ «Мосфинагентство» Денис Михайлов рассказал, как обезопасить себя, передала «Вечерняя Москва».

Действенной мерой эксперт назвал использование отдельной банковской карты для покупок в интернете. Счет необходимо пополнять непосредственно перед оплатой, пояснил он.

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Специалист также посоветовал установить на устройствах антивирусные программы, которые защитят от поддельных платформ и спам-сообщений.