Глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что сейчас самое время загорать

Солнечные дни в конце марта — самое подходящее время, чтобы получить легкий загар и при этом не обгореть. Об этом для радио Sputnik рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Солнце уже светит достаточно сильно, лучи не рассеиваются, что способствует получению легкого загара. Кроме того, как ни странно, загорать помогает еще оставшийся местами снег.

«Есть такое понятие — альбедо, то есть способность твердого тела отражать энергию. Для снега альбедо составляет около 70%. То есть сейчас на нас светит солнце и сверху, и снизу. Летом такого не будет, потому что земля будет впитывать энергию и почти не будет отражать ее», — объяснил Вильфанд.

Поэтому, если загорать, то именно сейчас, тем более что в следующий раз такая возможность жителям российских городов может представиться нескоро.

«Солнечные дни бывают и в апреле, но будет больше облаков, которые начнут рассеивать свет, и снег растает, поэтому не будет отраженных лучей. После этого настоящий и серьезный загар можно будет получить только в конце апреля», — заключил специалист.