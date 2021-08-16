Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки начала листопада в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о срока начала листопада в столице. По его словам, деревья начнут оголяться в конце сентября. Об этом написал ТАСС.

Метеоролог отметил, что это время как раз характерно для такого природного явления. В мае и июне выпало много осадков, в августе также отмечались частые дожди, поэтому раннего опадания листвы не будет, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слова Вильфанда.

По данным специалистов, в Москве в этом году прогнозируется несколько периодов бабьего лета и долгая золотая осень.