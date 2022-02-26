Глава Гидрометцентра предсказал москвичам сухую теплую погоду

В конце февраля и начале марта в Москве будет по-весеннему солнечно и ясно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем ожидается в основном положительная температура воздуха. Небольшие осадки возможны только 26 февраля.

Погода начнет улучшаться уже в воскресенье — «будет прояснение, местами небольшие осадки, но совершенно несерьезные».

В понедельник будет солнечно, ночью столбик термометра опустится максимум до -5 градусов, а днем поднимется примерно до +3.

«Первый день календарной весны будет действительно весенним — погода будет солнечная и штилевая, атмосферное давление на 18-20 мм ртутного столба выше нормы. Днем энергия солнца будет уже заметна, температурный фон — примерно +3-4 градуса. В среду температура днем достигнет даже +5 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик и ранее указывал на то, что весна придет в столицу уже в первых числах марта. Он обратил внимание на то, что погода в эти дни будет формироваться под влиянием области повышенного давления.