Глава Гидрометцентра оценил опасность циклона, надвигающегося на Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал погодные изменения в столице, которые начнутся с 28 июля, передала «Вечерняя Москва».

По словам главного синоптика, во вторник и в первую половину среды в Москве будет действовать антициклон. Затем произойдет переход к зональному процессу, и погода станет уже более облачной. В некоторых районах города пройдет небольшой дождь. Усиление ветра пока не отмечается — максимум до 11 метров в секунду.

Вильфанд уточнил, что 29 июля в первой половине дня также будет облачно с прояснениями, местами выпадут осадки в виде дождя. Температура воздуха будет достаточно комфортной. В среду днем ожидается до +28 градусов, а в четверг — до +27.

Циклон «Дирк», который повлиял на потопы в Европе, ожидается и в столице. Также синоптики ожидают сильный ливень в ночь на четверг и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.