Глава ГИБДД назвал условие, при котором несовершеннолетним можно будет сесть за руль

Россиянам разрешили обучаться в автошколе с 16 лет. Пока что за руль садиться можно только 18-летним. Подготовленные МВД поправки позволят водить машину 17-летним подросткам с правами, но в сопровождении опытного водителя.

О запланированных изменениях рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«С 17 лет можно [сейчас] сдавать экзамен. Получать водительское удостоверение — непосредственно когда кандидату в водители будет 18 лет», — напомнил он.

Обучаться вождению транспортных средств категории B теперь можно с 16 лет. Чтобы после получения прав человек не растерял приобретенные навыки, и были разработаны поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

«Получить водительское удостоверение можно будет с 17 лет, но управлять транспортным средством — только с опытным водителем со стажем не менее трех лет. Можно будет применять приобретенный в автошколе навык», — заметил Черников. Полученные в течение года знания, добавил он благодаря готовящимся изменениям не забудутся.