Глава Генштаба съел с Путиным хлеб со сгущенкой и рассказал анекдот

Президент России Владимир Путин принял участие в военных учениях «Центр-2019». На полигоне присутствующих по-армейски угостили хлебом со сгущенкой, в это время глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вспомнил старый анекдот.

Путин посетит военные учения «Центр-2019» под Оренбургом Подробнее

На опубликованных кадрах видно, что военные стоят у стола и едят угощения. Когда глава государства берет очередной кусок хлеба, Герасимов начинает рассказывать про командующего, пришедшего в армейскую столовую. Командир посмотрел, что едят солдаты и недовольный приказал привести повара.

«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него и говорит: „сам не ешь и людей не кормишь!“» — пошутил Герасимов.

Владимир Путин приехал в Оренбург 20 сентября, чтобы принять участие в военных учениях «Центр-2019». Масштабная отработка навыков началась 16 сентября и продлится до 21 числа.

Всего в учениях принимают участие 128 тысяч военных из разных стран, в их числе Россия, Китай и Казахстан. Учебные военные действия проводят на двух полигонах ВВС и российских войск ПВО, а также в акватории Каспийского моря.