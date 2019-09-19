«Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», — сказал Миллер.

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По его словам, достроить «Северный поток — 2» на датском участке можно примерно за пять недель. Так что сроки реализации газопровода зависят от того, когда Дания даст разрешение на строительство на своей территории.

«Северный поток — 2» — это российский проект двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от России до Германии через Балтийское море, территориальные воды или исключительные экономические воды Финляндии, Швеции и Дании.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. По плану, проект должен быть реализован в 2019 году.