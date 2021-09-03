Ждать окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось совсем недолго. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Совсем недолго», — привел ТАСС ответ главы энергетической компании на вопрос о том, когда стоит ожидать новостей о завершении проекта.

Накануне на праздничном селекторном совещании к Дню работника нефтяной и газовой промышленности Миллер отметил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит на европейский рынок до конца 2021 года. Ранее генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов сообщил, что работы на первой нитке газопровода находятся на завершающей стадии. По его словам, «Газпром» прикладывает все усилия для скорейшего запуска «Северного потока — 2».

Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время переговоров в Вашингтоне затронули вопрос строительства газопровода. По итогам встречи они выпустили совместное заявление, в котором говорится, что «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.