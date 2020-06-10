Глава ФЗНЦ обеспокоен тем, что кто-то в России тайно связан с ПНС Ливии и обладает данными о пленных

Агентство сообщило, что похищенных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана теперь якобы содержат не в тюрьме, а на вилле.

Однако Малькевич остался недоволен действиями ТАСС. Он заявил, что в случае появления у агентства информации на этот счет оно должно было «сообщить в соответствующие компетентные органы нашей страны, если что-то знает о судьбе похищенных россиян».

Граждан РФ удерживают в Ливии уже более года. Несмотря на то, что официальных обвинений им не выдвинуто, социологов заточили в частной тюрьме «Митига».

При этом 9 июня информагентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник, выпустило материал о том, что в конце прошлой недели глава ПНС Файез Саррадж летал в Стамбул вместе с похищенными россиянами. Однако на данный момент они снова находятся в Ливии.

«В настоящее время Шугалей и Суэйфан проживают на вилле в Триполи. Они больше не в тюрьме. Они живут в хороших условиях. Их кормят, охраняют. Все в порядке» — сообщило ТАСС.

Малькевич напомнил, что исследовательская работа Шугалея и Суэйфана абсолютно не противоречила ливийским законам, поэтому и юридических оснований для заключения социологов нет. Соответственно, их задержание можно приравнять к похищению.

Также глава ФЗНЦ подчеркнул, что он лично любыми путями пытается узнать хоть что-либо о жизни социологов, но о вилле, куда их отвезли, слышит первый раз.

«Однако в России есть люди, которые, очевидно, знают больше о судьбе наших социологов. Вероятно, у некоторых россиян есть более плотные связи и контакты с ПНС и террористами в Триполи. Не хотелось бы думать, что они играют с ними в свои игры и имеют мнение, отличное от мнения РФ», — обеспокоен ситуацией Малькевич.

Он отмечает, что в материале ТАСС присутствуют два неприятных момента. Это обвинение россиян в проведении в стране «общественных работ», и в посещении каких-то «запрещенных мест». Однако нужно отметить, что в законах Ливии нет упоминаний о закрытых для посещения территориях.

Глава ФЗНЦ обратил внимание, что так как данные о перелетах Сарраджа и перемещениях россиян могут поступить только от самого главы ПНС или его ближайшего окружения, то назревает вопрос — кто именно выступил информатором ТАСС?

Александр Малькевич пояснил, что так как документальных подтверждений перемещения россиян из тюрьмы на виллу нет, есть сомнения в правдивости этой информации. Кроме того, новость ТАСС не назвать позитивной, ведь россияне в любом случае остаются в заточении у ПНС.