Глава фонда «Шуховская башня» объяснил, зачем сносить здания в центре Петербурга

Владимир Шухов заявил, что сейчас Петербург «болеет»: «Город разваливается, умирает и портится». Он припомнил аварийные исторические здания и сетки на рушащихся фасадах.

«Если выйти на улицы, это видно. Есть запыленные фасады, фасады, которые потрескались, есть фундаменты, которые потрескались, есть вообще здания, затянутые сеткой. То есть это здания в аварийном, предаварийном состоянии», — рассказал Шухов.

Президент фонда подчеркнул, что облик города удастся сохранить.

«Ну, может быть, где-то будут вкрапления отдельные в архитектурные объекты, которые город только украсят. Потому что все-таки он немножко город прошлого», — заявил Шухов и добавил, что среда XIX века способствует формированию и сознания XIX века. Он отметил, что этажность зданий точно не изменится.

«Я думаю, что если брать реально, то если в течение двух-трех лет удастся более-менее согласовать какой-то основной проект, принять законодательный акт, который позволит инвесторам с интересом работать здесь на этом рынке, потому что должны быть стабильность и гарантии, то после этого, я думаю, основные вопросы можно за 10—15 лет решить», — рассказал Шухов об ориентировочных сроках реализации проекта.