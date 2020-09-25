Глава фонда «Дом с маяком» назвала «концлагерями» психоневрологические интернаты

Психоневрологические интернаты (ПНИ) нужно запретить, потому что они похожи на «концлагеря», и должную помощь дети в них не получают. С таким заявлением выступила Лидия Мониава.

Глава фонда «Дом с маяком» в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о быстрой смерти пациентов, переведенных из детских интернатов во взрослые. По ее словам, за ними просто не успевают ухаживать.

«<…> Беспомощного ребенка переводят в психоневрологический интернат, где живет около тысячи людей с инвалидностью. <…> Качество ухода падает очень резко. <…> И вообще ПНИ должны перестать существовать в нашей стране, потому что это целые концлагеря», — заявила Мониава.

Сейчас в хосписах планируют реализовать программу, которая позволит забирать детей в квартиры, а не в ПНИ. Мониава также обратила внимание на зарубежных коллег, которые переселяют людей с аутизмом и интеллектуальными нарушениями в социальные квартиры. По ее словам, пациенты с таким диагнозом могут прожить до 60 лет при качественном уходе. Пока в России только несколько частных проектов, которые занимаются этой проблемой.