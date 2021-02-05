Глава фонда «Доктор Лиза» рассказала о помощи Володина

Авилова объяснила, что Володин помогает фонду как частное лицо, а не как политик и чиновник. По ее словам, почти с самого начала основания организации Володин и некоторые его коллеги как частные лица передают частные пожертвования фонду.

«Наши самые сложные проекты, например, работа в зонах ЧС и военных действий, велись при его непосредственной финансовой помощи — не говоря уже об организационном его участии в процессах и алгоритмах выстраивания работы фонда», — добавила собеседница издания.