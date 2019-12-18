Глава ФНС России провел пленарное заседание в штаб-квартире ОЭСР в Париже

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в Париже.

Глава Налоговой службы отметил, что благодаря цифровой трансформации экономическую деятельность внутри стран можно будет вести прозрачно и без отчетностей.

«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению», — заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

Сообщество цифровой трансформации осуществляет свою деятельность под эгидой Форума по налоговому администрированию при ОЭСР. В пленарном заседании принимают участие более 60 делегатов из 30 стран. Основные темы заседаний: стратегия цифровой трансформации налоговых органов и подходы к формированию видения Налоговая администрация в 2030 году.

Стратегию, которую предложил Михаил Мишустин, поддержал широкий круг представителей налоговых органов и частного сектора. По словам главы ФНС России, главное для налоговых органов в будущем — это повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет работы механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Для этого необходимо развивать автоматизированные системы искусственного интеллекта, совмещать с экосистемами налогоплательщиков и предоставлять им персонализированные проактивные услуги.

В России такой подход уже начали постепенно внедрять. В пример Михаил Мишустин привел приложение «Мой налог», которое создали в рамках специального налогового режима для самозанятых.

«Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду», — отметил руководитель ФНС России.

На пленарном заседании участники также поговорили об аспектах цифровизации налоговых органов. Доклады зачитывали как иностранные коллеги из налоговых служб, так и представители ведущих технологических компаний — Accenture, SAP, Яндекс и Терадата. Особый интерес у участников вызвали платформенные решения Яндекса и их интеграция в естественную среду налогоплательщиков. Представители налоговой администрации из Канады поделились своим опытом внедрения технологии блокчейн во время работы с частным сектором и в рамках электронного правительства, а коллеги из Норвегии рассказали о построении национального реестра населения на базе цифровой идентичности.

Форум по налоговому администрированию ОЭСР — это крупнейшая и авторитетная международная площадка для обмена опытом и информацией в налоговой сфере. Она объединяет руководителей налоговых администраций 53 стран-членов Группы 20 и ОЭСР, а также ряда развивающихся стран. Бюро FTA — руководящий орган Форума. Он собирается два раза в год, чтобы обсудить стратегические вопросы и решения по текущей работе FTA. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин состоит в Бюро FTA.