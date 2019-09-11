Глава ФНС России подвел итоги работы с начала года

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин подвел итоги работы ведомства за восемь месяцев этого года. Мишустин отметил, что ФНС продолжает работать над положительной динамикой налоговых поступлений.

Так, с начала года в консолидированный бюджет РФ поступило более 15 триллионов рублей (+10,9% или 1,5 триллиона рублей) в федеральный бюджет — 8,3 триллиона рублей (+10,6% или 0,8 триллиона рублей). Отмечается, что все основные виды налогов также показали высокие темпы поступлений: налог на прибыль — 3,3 триллиона рублей (+20% или 543 миллиарда рублей), НДС — 2,6 триллиона рублей (+17,1% или 383 миллиарда рублей), НДФЛ — 2,5 триллиона рублей (+8,4% или 191 миллиарда рублей), НДПИ — 4,2 триллиона рублей (+10,8% или 400 миллиардов рублей).

Глава ФНС отметил, что число выездных проверок снизилось на 35%. Также снизилось число жалоб по результатам проверок — на 47,3%. В судебно-правовой работе ФНС количество споров с бизнесом уменьшилось на 20%. Кроме того, ведомство сохраняет тенденцию по сокращению долга. Совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей (2,3%).

«Особо хочу отметить повышение эффективности взаимодействия со службой судебных приставов. Результативность исполнительного производства за семь месяцев 2019 года составила 64,9% и возросла к аналогичному показателю предыдущего года на 7,5 процентных пункта. В свою очередь, поступления от него возросли на 36,3% и по состоянию на 1 июля составили 65,6 млрд рублей», — отметил Михаил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за прошлый год. В этом году физические лица должны заплатить налоги не позднее 2 декабря. Глава ФНС отметил, что современные технологии налогового администрирования помогают ведомству автоматически исчислять имущественные налогов для организаций по аналогии с физлицами.

«Освобождение от обязанности представления налоговых деклараций снижает административное давление на бизнес, а налоговое администрирование должно стать максимально незаметным и гармонично встроиться в повседневную жизнь», — пояснил Мишустин.

Глава ФНС России подчеркнул, что на первом месте для ведомства по-прежнему остаются снижение административной нагрузки на налогоплательщиков, снижение задолженности по налогам и страховым взносам, а также обеспечение большей части доходов бюджета.