Общество 01 февраля 2023, 13:31 Глава Федерации киокушин России Увицкий погиб в зоне спецоперации Генсек Федерации карате-киокушин России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО Пресс-служба Федерации киокушин России

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Генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Он выполнял боевую задачу в Донбассе, сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.

«Ужасная и трагическая новость, в которую пока невозможно поверить, постигла российский киокушин и всю спортивную семью нашей страны», — отметили в федерации.

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Увицкому был 41 год. Он входил в отряд добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз». Глава Федерации киокушин отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Решение отправиться в зону СВО он принял в числе первых.

В Федерации подчеркнули, что утрата тяжела, безвременна и невосполнима: спортсмены лишились близкого друга, талантливого руководителя. Увицкий был остроумным человеком, шутил и излучал нескончаемую энергию.

Федерация Киокушин России выразила соболезнования родным и близким погибшего. Увицкий был серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.