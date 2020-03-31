Глава Федерации бокса рассказал о помощи волонтеров в период коронавируса

«Мы сейчас в каждом регионе, у нас созданы штабы. Мы помогаем средствами защиты, к нам поступает очень много заявок, работает горячая линия», — поделился Кремлев.

По данным информагентства, сотрудники оперативного штаба будут помогать судьям, тренерам, спортсменам и ветеранам спорта. Волонтеры будут оказывать психологическую помощь, покупать продукты и доставлять дезинфекторы и одноразовые маски.