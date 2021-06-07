Глава Евросовета в беседе с Путиным заявил о низком уровне отношений ЕС и России

Отношения России и Евросоюза находятся на низком уровне, и это не отвечает интересам обеих сторон. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

О разговоре президента с главой Евросовета сообщила пресс-служба Кремля. На повестку были вынесены вопросы развития отношений России и Европейского союза, а также актуальные международные проблемы.

Путин подчеркнул, что хотя РФ и ЕС остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, нынешнее состояние двусторонних отношений нельзя считать удовлетворительным.

Он отметил, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы интересам России и Евросоюза. Путин и Мишель также согласились с необходимостью наращивания взаимодействия в сфере здравоохранения, изменения климата, разрешении региональных конфликтов.

Отдельно внимание было уделено борьбе с коронавирусом, сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечению условий для взаимных поездок граждан.