Глава Евразийского аналитического клуба заверил в отсутствии русофобских настроений в Киргизии

Дети в Киргизии избивали и травили русского мальчика за национальную принадлежность. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в разговоре с Lenta.ru рассказал, есть ли в Киргизии антирусский национализм.

По словам эксперта, случай с избиением ребенка можно связать с обычной детской жестокостью. Такое могло бы произойти в любой стране мира, это не говорит о наличии неприязни к русским среди киргизов. Мендкович подчеркнул, что ранее в Киргизии не было подобных происшествий.

«Тем более действующий президент [Садыр Жапаров] действительно прилагает усилия к развитию русского языка и создания русскоязычных школ в стране», — добавил он.

Ранее стало известно о том, что проживающего в Киргизии русского мальчика во время спортивных сборов били и травили сверстники за его национальную принадлежность и вероисповедание. На ситуацию обратили внимание в МИД, семье пострадавшего ребенка предложили помощь и поддержку.