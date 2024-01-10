Общество 10 января 2024, 12:23 Глава Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц от снега в одном из районов города Мэр Екатеринбурга Орлов остался недоволен уборкой дорог от снега РИА «Новости»

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку улиц в Академическом. Он высказал претензии главе района Николаю Смирнягину, сообщил корреспондент Ura.ru.

Орлов поинтересовался у Смирнягина, вывозит ли подрядчик полный объем снега. Глава района ответил, что работники не справляются. Он указал на проблемы с расчисткой снега на трех улицах. Орлов в ответ заявил о необходимости привлекать дополнительную уборочную технику.

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«Иначе сколько это будет продолжаться», — возмутился мэр.

В конце декабря прошлого года на работу коммунальных служб пожаловались жители Челябинска. Горожане начали самостоятельно убирать последствия мощного снегопада. Людям пришлось расчищать дороги, чтобы выехать из дворов на автомобиле.

До этого на Урал обрушилась сильная метель. В Екатеринбурге снегопад стал рекордным с 1917 года — за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Разбушевавшаяся стихия затронула и Челябинск.