Глава ЕКА заявил, что весь мир обязан Леонову

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер направил руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину письмо с соболезнованиями в связи с кончиной советского космонавта Алексея Леонова.

«От нас ушел один из великих исследователей космоса. Алексей Леонов вдохновил множество людей — сначала в 1965 году своим захватывающим выходом в открытый космос, первым в своем роде, а затем исторической стыковкой кораблей „Союз“ и „Аполлон“ в 1975 году», — говорится в письме главы ЕКА, опубликованном на сайте Роскосмоса.

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Йохан-Дитрих Вернер подчеркнул, что весь мир глубоко обязан Леонову.

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни в Москве. В последние годы он тяжело болел. Легендарного космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты. 18 марта 1965 года он первым в мире вышел в открытый космос.