Глава ЕАО объявил 31 декабря выходным в области

Власти Еврейской автономной области объявили 31 декабря выходным днем. Вместо этого на работу придется выйти 28 декабря.

«31 декабря в ЕАО объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства автономной области.

Перед этим власти ЕАО провели опрос жителей области в социальных сетях. Как отметили в пресс-службе, в голосовании, которое проходило в Instagram, Facebook, «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», приняли участие несколько тысяч человек. Нерабочее 31 декабря выбрали 94% проголосовавших.

Глава области Ростислав Гольдштейн отметил, что перенос рабочего дня позволит жителям «комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение».

На данный момент больше 20 регионов объявили 31 декабря выходным.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным по всей России. Они также направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с тем, чтобы он мог объявить нерабочим последний день 2019 года.

Президент Владимир Путин коснулся этой темы на большой пресс-конференции. По его словам, у идеи сделать 31 декабря выходным есть основания, но ее нужно хорошо обдумать.