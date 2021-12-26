Глава движения за права курильщиков дал советы по борьбе с распространением табака

Реализация концепции по постепенному отказу от табака в России не даст желаемого эффекта, а приведет к новым проблемам. Таким мнением в беседе с «Газета.ru» поделился исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Он пояснил, что все сегодняшние инициативы, которые легли в основу разработанной Минздравом концепции заведут в тупик, а ограничения действуют только на 10% курильщиков. Остальные просто перейдут на некачественный товар.

«Если все запрещать, на рынок вылезает тот самый товар, который, во-первых, дешевле, во-вторых, вреднее, в-третьих, начинает напрягать нашу систему и здравоохранения», — перечислил Лоскутов последствия.

Он пояснил, что использовать только один инструмент и ждать от него эффекта нельзя. Грамотными шагами Лоскутов считает запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним, а также предложение альтернативных и менее вредных вариантов, для которых ввести ослабленный налоговый режим.

О новых ограничениях, которые ждут курящих россиян в 2022 году, ранее рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов. Он напомнил, что за курение на работе в неположенных местах начнут выписывать штрафы от двух до трех тысяч рублей. Если непотушенный окурок приведет к возгоранию, то штраф значительно увеличится.