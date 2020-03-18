    18 марта 2020, 09:43

    Глава дома моды: медицинские маски стали вчерашним днем

    Ольга Ситникова

    Дизайнер, модельер и директор дома моды Виктория Андреянова подчеркнула, что коронавирус изменил стиль людей. Однако, по ее мнению, медицинские маски пора заменить. Об этом сообщило радио Sputnik.
    Глава дома моды: медицинские маски стали вчерашним днем

    «То, что дизайнеры надели маски на моделей, это и нами обсуждалось, но мероприятие отменили. Эта ситуация уже не модна, не оригинальна, а просто реальна. Все-таки мода — немножко про будущее, или, наоборот, мы вдохновляемся прошедшим временем. Наша реальность сегодня такова, что маски — это не модно, а просто необходимо», — пояснила Андреянова.

    Она убеждена, на исходе коронавирусной инфекции стоит ожидать «поствирусный бум» дизайнерских идей.

    «Все дизайнеры озаботятся разработкой каких-то аксессуаров, которые бы давали возможность человеку обезопасить себя от окружающей среды. Например, я получила из Парижа посылку с тканями, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела. Я заинтересовалась чисто внешним эффектом тканей, но сейчас я понимаю, что такие ткани могли бы в ситуации эпидемии работать, как температурный тест», — заметила модельер.