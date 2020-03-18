Глава дома моды: медицинские маски стали вчерашним днем

«То, что дизайнеры надели маски на моделей, это и нами обсуждалось, но мероприятие отменили. Эта ситуация уже не модна, не оригинальна, а просто реальна. Все-таки мода — немножко про будущее, или, наоборот, мы вдохновляемся прошедшим временем. Наша реальность сегодня такова, что маски — это не модно, а просто необходимо», — пояснила Андреянова.

Она убеждена, на исходе коронавирусной инфекции стоит ожидать «поствирусный бум» дизайнерских идей.

«Все дизайнеры озаботятся разработкой каких-то аксессуаров, которые бы давали возможность человеку обезопасить себя от окружающей среды. Например, я получила из Парижа посылку с тканями, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела. Я заинтересовалась чисто внешним эффектом тканей, но сейчас я понимаю, что такие ткани могли бы в ситуации эпидемии работать, как температурный тест», — заметила модельер.