20 ноября 2023, 11:26
Глава депздрава ХМАО Добровольский: новым медработникам доступна северная надбавка с первой смены
Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал о действующих способах поддержки приезжих медработников. По его словам, теперь новые сотрудники в полном объеме получают северную надбавку к зарплате с первой смены, сообщило Ura.ru.
Помимо этого, в Югре введены меры по компенсации аренды жилья. Возможен вариант и с обеспечением служебной квартирой, добавил Добровольский.
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По его словам, медработникам также оказывают помощь в оплате коммунальных услуг. Если есть необходимость, им предоставляют отпуск для переезда.
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