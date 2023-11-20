Общество 20 ноября 2023, 11:26 Глава депздрава ХМАО Добровольский: новым медработникам доступна северная надбавка с первой смены

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Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал о действующих способах поддержки приезжих медработников. По его словам, теперь новые сотрудники в полном объеме получают северную надбавку к зарплате с первой смены, сообщило Ura.ru.

Помимо этого, в Югре введены меры по компенсации аренды жилья. Возможен вариант и с обеспечением служебной квартирой, добавил Добровольский.

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По его словам, медработникам также оказывают помощь в оплате коммунальных услуг. Если есть необходимость, им предоставляют отпуск для переезда.