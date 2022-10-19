Глава департамента Овчинский: в Москве увеличивают производство LED-экранов | 360°

Общество 19 октября 2022, 07:20 Глава департамента Овчинский: в Москве увеличивают производство LED-экранов

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Московская компания, которая специализируется на производстве LED-экранов, за последнее десятилетие реализовала порядка 18 тысяч проектов в России и странах СНГ, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владислав Овчинский.

По его словам, только с начала 2022 года компания увеличила объемы производства на 12%. В общей сложности за последний десяток лет производитель экранов установил почти 20 тысяч устройств на различных объектах.

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«Они установлены на стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах», — отметил он.

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Благодаря тому, что у компании есть собственный производственный комплекс с полным циклом, она не зависит от зарубежных поставок комплектующих. Именно это дает возможность реализовывать проекты даже в странах СНГ, подчеркнул Овчинский.

Сейчас на производстве LED-экранов работает всего 90 человек. Сотрудники компании проектируют несущие конструкции, анализируют рекламные места, а также занимаются сборкой и установкой светодиодных устройств. Ежегодно столичная компания выпускает порядка 2,5 тысячи кв. м видеоэкранов.

Основатель компании Михаил Крючков отметил, что сейчас значительная часть заказов размещена именно в его фирме. Это произошло из-за того, что иностранные поставщики прекратили сотрудничество с российским рынком.

«Сейчас мы наблюдаем эффект замещения импортной продукции нашей. Мы внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства», — добавил он.

На все LED-экраны сотрудники устанавливают современное ПО, отметил Крючков. Его компания производит самостоятельно, подчеркнул он. Именно оно помогает клиентам настраивать контент, который позже показывается на экране.