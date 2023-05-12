Общество 12 мая 2023, 20:24 Глава департамента надзора МЧС Еникеев ушел в отставку ТАСС сообщил об увольнении директора департамента надзора МЧС Рината Еникеева Пресс-служба МЧС

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Возглавлявший департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России с 2017 года генерал-лейтенант внутренней службы Рената Еникеев оставил свой пост. Указ о его снятии с должности подписали в пятницу, 12 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Сам Еникеев написал рапорт с просьбой об отставке еще 24 марта. Но решения пришлось ждать почти полтора месяца, заявил собеседник.

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Во время своей работы в МЧС Еникеев отменил сплошные проверки пожарной безопасности объектов и ввел новый подход. Когда численность инспекций зависела от риска возникновения пожара, чем он выше, тем чаще приходили специалисты с проверками.

Кто заменит Еникеева, пока неизвестно. Также остаются вакантными должности ранее ушедших первого заместителя министра Александра Чуприяна и заместителя министра Николая Гречушина.