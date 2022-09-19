Глава департамента мэрии Владислав Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новая швейная фабрика | 360°

Общество 19 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Глава департамента мэрии Владислав Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новая швейная фабрика Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

На северо-востоке Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта построят швейную фабрику. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Для строительства фабрики город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 0,46 гектара в Алтуфьевском районе. На будущем производстве по пошиву форменной и гражданской одежды смогут работать 500 человек.

Реклама

«Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза — до 500 тысяч единиц продукции в год», — рассказал Овчинский.

Реклама

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Инвестировать проект будет фабрика «Золотое руно». Она уже более четверти века отшивает форменную одежду для силовых структур, кадетских корпусов и суворовских военных училищ. С начала 90-х годов на предприятии стали изготавливать верхнюю одежду из натуральной кожи и меха для российских модниц. Сегодня в ассортименте компании свыше 250 наименований продукции. Дизайн одежды специалисты разрабатывают в собственном конструкторском бюро.

Глава ведомства добавил, что сейчас в городе работают более 200 предприятий легкой промышленности, на которых трудятся свыше 18,7 тысячи человек. Они шьют рубашки, брюки, платья, спортивную и верхнюю одежду, обувь и головные уборы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ранее для реализации масштабных инвестиционных проектов было одобрено выделение участков без торгов под строительство производства по выпуску оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него. Новое предприятие построят в промзоне «Курьяново» на участке площадью 0,6 гектара. Там смогут трудоустроиться 90 человек. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 440 миллионов рублей.

0 0 0 0 0 0