Глава департамента мэрии Овчинский: московская компания за шесть лет выпустила более 600 тонн ореховой пасты | 360°

Общество 23 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Глава департамента мэрии Овчинский: московская компания за шесть лет выпустила более 600 тонн ореховой пасты Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили производство продукции почти на 31%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владислав Овчинский.

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Он отметил, что среди прочих достижений — расширение ассортимента. Например, московская компания Nattys уже шесть лет производит натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За эти годы они выпустили более двух миллионов баночек — это более 600 тонн пасты. Сейчас компания начала производство новой продукции — орехового драже и батончиков с арахисовой пастой в бельгийском молочном шоколаде.

Глава ведомства добавил, что возможность увеличить производство у Nattys появилась благодаря поддержке городских властей. Производитель смог взять кредит по ставке 14% по льготной программе кредитования правительства Москвы. Кроме этого, Nattys одобрили грант на приобретение оборудования и развитие деятельности в размере 2,5 миллиона рублей.

«Поддержка позволила компании масштабировать производственно-складские мощности, в частности, закупить большой объем оборудования, необходимого для технологического процесса производства арахисовых и ореховых паст», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Генеральный директор компании Юлиана Николаева уточнила, что за годы их существования производство увеличилось со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров.

«Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц», — добавила она.

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