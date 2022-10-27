Глава департамента мэрии Овчинский: высокотехнологичный склад для фармпродукции появился в ОЭЗ Москвы | 360°

Общество 27 октября 2022, 09:20 Глава департамента мэрии Овчинский: высокотехнологичный склад для фармпродукции появился в ОЭЗ Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Высокотехнологичный складской комплекс заработал на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Он находится на территории фармацевтического комплекса «ПК-137» биотехнологической компании «Биокад». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ построил на площадке „Алабушево“ и сдал в эксплуатацию высокостеллажный складской комплекс площадью 4000 квадратных метров. Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве. Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч палето-мест», — рассказал глава департамента.

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Складские помещения оснащены высокостеллажным оборудованием и специализированной узкопроходной техникой. Они позволяют размещать грузы на высоте до 19 метров. Для хранения фармпродукции создали специальные температурные условия. В зоне основного хранения температура держится в районе +15…+25 градусов, а в холодильной камере — в районе +2…+8 градусов.

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Камера контролируемой влажности поддерживает значения от 40 до 60%. Еще на складе есть отдельные помещения для хранения огнеопасных материалов. Также имеются помещения для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, для сохранности которых необходимо поддерживать температуру в рамках «холодовой цепи».

«Общая площадь фармацевтического комплекса на площадке „Алабушево“ составляет 43 тысячи квадратных метров. В реализацию своего проекта компания вложила свыше пяти миллиардов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест», — отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев.

Производственный комплекс «ПК-137» создали для реализации офсетного контракта между городом и компанией «Биокад». По его условиям завод производит лекарственные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. За 2021 год в медучреждения Москвы отгрузили около 290 тысяч упаковок лекарственных препаратов. За два квартала 2022 года — более 250 тысяч упаковок.

На предприятии работает система контроля качества, отвечающая стандартам GMP. Комплекс зданий «ПК-137» оснащен высокотехнологичным производственным оборудованием. Помимо производственного участка, на площадке есть химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.