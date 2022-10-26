Глава департамента мэрии Овчинский: число участников проекта «Открой#Моспром» превысило 11 млн человек | 360°

Общество 26 октября 2022, 07:20 Глава департамента мэрии Овчинский: число участников проекта «Открой#Моспром» превысило 11 млн человек Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 11 миллионов человек стали участниками экскурсий, интерактивных выставок, концертов и спектаклей на московских фабриках и заводах в рамках проекта «Открой#Моспром». Глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что проект запустили в 2019 году.

Он помог познакомить жителей с производственными площадками города. Для гостей устраивали экскурсии, фотовыставки, проводили промышленные квизы и хакатоны, а также мастер-классы.

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«Уже около четырех лет мы знакомим аудиторию с московской промышленностью. За это время провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. На данный момент общее число участников проекта „Открой#Моспром“ превысило 11 миллионов человек», — рассказал Овчинский.

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Он отметил, что зрители и участники рассказывают о своих впечатлениях, что помогает организаторам в составлении программы.

«Чтобы посетители могли не только понаблюдать за процессом производства, но и поучаствовать в нем, мы расширили список мастер-классов. Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы», — добавил руководитель департамента.

Овчинский подчеркнул, что в этом году к проекту «Открой#Моспром» присоединились еще 20 производств. Для гостей свои двери открыл завод «МонАрх», где посетители узнали, как собирают готовые жилые помещения. Также экскурсию провели по заводу по переработке технике «Экотехпром», а на косметической фабрике «Свобода» гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению зубной пасты.

Кроме очного посещения московских производственных площадок, есть еще онлайн-туры, где ведущие вместе со специалистами фабрик и заводов проводят виртуальные экскурсии по цехам, рассказывают о работе производственных линий. Посмотреть записи таких экскурсий можно в социальных сетях и на сайте проекта.