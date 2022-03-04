Глава Дагестана встретился с семьей погибшего участника спецоперации Гаджимагомедова

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал к родственникам старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он выразил соболезнования с связи со смертью военнослужащего при спецоперации.

Встреча с родственниками погибшего молодого человека состоялась 3 марта. Меликов выразил свои соболезнования вдове Гаджимагомедова и его родителям.

«Офицеры и солдаты, которые выполняют свой воинский долг на территории Украины, защищают всю Россию и Дагестан в том числе. Если бы мы сегодня этого не сделали, то через несколько лет, а может, и раньше война пришла бы в наши дома», — сказал глава Дагестана. Его слова привела газета «Известия».

Отец Гаджимагомедова отметил, что его сын погиб при исполнении своего долга, защищая Родину.

«Когда офицеру российской армии ставится задача, он ее исполняет. Мой сын — офицер Вооруженных Сил и погиб за Родину», — подчеркнул мужчина.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Гаджимагомедову звание Героя России. Он сообщил, что молодой человек командовал своими бойцами до последнего.