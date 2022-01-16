Глава Дагестана Меликов призвал нахамившего в Москве земляка извиниться

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на видео, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, хамит пассажирам автобуса и высказывает националистические идеи в адрес русских. Такое поведение противоречит этическому кодексу дагестанца, написал Меликов на своем официальном сайте.

В соцсетях появился видеоролик, в котором кавказец устроил скандал в московском автобусе. В ответ сделавшим ему замечание пассажирам он говорит, что «с русскими так и надо себя вести» и что «придет время, когда мы будем бить вас», уточнив, что имеет в виду дагестанцев.

На этот случай отреагировал глава Дагестанской Республики Сергей Меликов. Он заявил о непозволительном и возмутительном поведении и призвал правоохранителей обратить внимание на подобные высказывания.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — отметил Меликов.

Он заявил, что за подобные высказывания этот человек должен принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всем дагестанцам.

Меликов отметил, что дагестанский народ миролюбив и ему чужды подобные варварские проявления. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур. Там живут десятки народов. А тысячи россиян ежегодно посещают республику и отмечают гостеприимство дагестанцев.