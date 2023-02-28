Общество 28 февраля 2023, 15:24 Глава Чувашии Николаев рассказал о поддержке инвесторов в регионе

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Глава Чувашской республики Олег Николаев рассказал о совершенствовании системы поддержки инвесторов в регионе. Об этом сообщил сайт Infox.ru.

По словам Николаева, за последние годы в республике сформировалась эффективная система сопровождения инвестпроектов.

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Глава региона отметил, что данная система заключается в активной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий и развитии агропромышленного комплекса.

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