28 февраля 2023, 15:24
Глава Чувашии Николаев рассказал о поддержке инвесторов в регионе
Глава Чувашской республики Олег Николаев рассказал о совершенствовании системы поддержки инвесторов в регионе. Об этом сообщил сайт Infox.ru.
По словам Николаева, за последние годы в республике сформировалась эффективная система сопровождения инвестпроектов.
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Глава региона отметил, что данная система заключается в активной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий и развитии агропромышленного комплекса.
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