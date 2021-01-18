Глава Читы анонсировал крупный отлов бездомных животных
Глава администрации города Чита Александр Сапожников в ходе совещания анонсировал крупный отлов безнадзорных животных. Он опубликовал в своем instаgrаm-аккаунте видео с мероприятия, пишет ИА Nation News.
По словам политика, в мэрию пришло более 250 жалоб на бродячих собак. В рамках обсуждения было принято решение выделить средства Читинской станции по борьбе с болезнями животных на торги, а также заключение документа, разрешающего отлов животных.
Сапожников написал в публикации, что после отлова собак отвезут в приют. Там их будут содержать и кормить. Помимо прочего, будет проведена стерилизация. Власти собираются сотрудничать с волонтерскими организациями и защитниками животных.