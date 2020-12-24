Глава Челябинской области расторг контракт реконструкции набережной Миасса

«Срыв реконструкции набережной Миасса — вопиющий случай, на нее выделялись деньги к саммитам ШОС и БРИКС, в том числе и федеральные. Саммиты не состоялись из-за пандемии. В итоге мы имеем недостроенный объект», — отметил губернатор.

Текслер уточнил, что подрядчик не организовал фонд работ, также проблемы были с сопряженными объектами. Он подчеркнул, что такое отношение к проекту «никуда не годится», ведь речь идет о ключевом объекте благоустройства.

Работы будут перенесены на следующий год.