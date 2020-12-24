Глава Челябинской области расторг контракт реконструкции набережной Миасса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с подрядчиком «Урал-сервис-групп» по причине срыва реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом сообщил глава региона в рамках пресс-конференции, пишет сайт URA.ru.
«Срыв реконструкции набережной Миасса — вопиющий случай, на нее выделялись деньги к саммитам ШОС и БРИКС, в том числе и федеральные. Саммиты не состоялись из-за пандемии. В итоге мы имеем недостроенный объект», — отметил губернатор.
Текслер уточнил, что подрядчик не организовал фонд работ, также проблемы были с сопряженными объектами. Он подчеркнул, что такое отношение к проекту «никуда не годится», ведь речь идет о ключевом объекте благоустройства.
Работы будут перенесены на следующий год.