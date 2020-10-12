Глава Челябинска заявила о необходимости тотальной дезинфекции города

«Эта работа должна быть взята на еженедельный, нет, даже на ежедневный контроль. Нужно не только собирать информацию от управляющих компаний, но и проверять исполнение поручения на месте», — подчеркнула Котова.

Уточняется, что за исполнением поручения будет следить замглавы по городскому хозяйству Александр Асахов. До этого санитарная обработка улиц в Челябинске начала проводиться 31 марта. Всем управляющим компаниям поручили обрабатывать дворы и подъезды на постоянной основе.