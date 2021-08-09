Глава Челябинска дала новые указания по вакцинации от ковида

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась ускорить вакцинацию работников детских поликлиник, а также образовательных учреждений. Связано это решение с приближением учебного года, рассказал сайт Ura.ru.

«Необходимо активизировать работу по вакцинации среди медиков, особенно в детских поликлиниках. Также надо обратить внимание на коллективы образовательных учреждений. Кроме того, прошу глав районов дополнительно поработать в этом смысле с руководителями предприятий», — сказала Котова на аппаратном совещании, которое прошло в понедельник, 9 августа.

Вице-мэр Челябинска по социальной политике Сергей Авдеев заявил, что меньше всего вакцинируются молодежь, коммунальщики и транспортники. Власти отметили, что сделать бесплатную прививку можно не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. Например, в День молодежи будет проходить вакцинация в ТРК «Горки».