Общество 21 мая 2023, 15:23 Глава Чечни Кадыров поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 68-летием Пресс-служба Минобороны

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 68 лет, сообщил политический деятель в Telegram-канале.

«Сергей Кужугетович возглавляет Министерство обороны РФ в самое трудное для страны время. Он профессионально управляет ходом специальной военной операции в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным Верховным Главнокомандующим», — сообщил Кадыров.

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По его словам, военнослужащие из Чечни принимают в СВО активное участие в составе ВС РФ под руководством Шойгу. Кадыров уверен, что они достойно защищают Россию.

«Я искренне поздравляю Сергея Шойгу с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле служения нашему великому Отечеству — России!» — заключил глава республики.

Сергей Шойгу является почетным гражданином Подмосковья. Он создал отечественную государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является кандидатом экономических наук. В правительстве страны Шойгу работает более 30 лет.