Глава Чебоксар призвал вакцинироваться от COVID-19

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков напомнил о прошлогодних ограничениях и призвал привиться от коронавируса. Чиновника процитировал портал Infox.

«Разве к этому мы хотим вернуться (к строгим ограничениям. — Прим. ред.)? Прошу всех задуматься об этом и пройти вакцинацию!» — призвал Ладыков.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Вера Головач обратила внимание на ухудшении ситуации с COVID-19 в Чувашии. Более 1200 пациентов госпитализированы. В регионе развертываются дополнительные койки.

«Роспотребнадзор призывает население прислушаться, подумать о своем здоровье, здоровье близких», — подчеркнула Головач.