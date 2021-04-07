Глава Бурятии внес в хурал проект об открытии вытрезвителей

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в народный хурал законопроект, который предполагает открытие вытрезвителей в регионе, сообщили на сайте местного парламента.

Согласно документу, необходимость появления вытрезвителей в Бурятии обусловлена «непростой» ситуацией в регионе. Отмечается, что в больницы нередко доставляют граждан в состоянии алкогольного опьянения, которые неспособны передвигаться без посторонней помощи, написал сайт «Политика сегодня». Открытие вытрезвителей планируется на базе медицинских учреждений. Врачи при необходимости смогут оперативно оказать помощь пациенту.