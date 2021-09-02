Глава Бурятии рассказал, как будут помогать пострадавшим от наводнений

Паводок в Бурятии подтопил дома многих жителей. Больше всего пострадали Улан-Удэ и населенные пункты, расположенные вдоль русла Селенги. «Политика сегодня» поговорила с главой Бурятии Алексеем Цыденовым о том, какую поддержку окажут жителям, пострадавшим от наводнения.

Цыденов рассказал, что пока вода стоит, оценить масштабы ущерба трудно. Но устранить последствия паводка в любом случае необходимо до наступления холодов.

«Когда вода сойдет, будем помогать людям сушить дома, будем бесплатно выделять дизельные тепловые пушки. Скоро же холода. Если отсыревшие дома будут стоять в холода, то ничего хорошего из этого не выйдет. До морозов нужно успеть все хорошо просушить», — подчеркнул глава республики.

Также жителям, у которых пострадал урожай или дрова, возместят убытки.

«Будем оказывать помощь по компенсации потерянного урожая непосредственно овощами: картошкой, морковкой, капустой. Плюс тем хозяйствам, у которых „уплыли“ дрова, поможем дровами», — сказал он.

Цыденов заверил, что будет и денежная помощь: по 10 тысяч рублей всем пострадавшим и от 50 до 100 тысяч рублей тем, кто понес крупные убытки.