Глава Бурятии предложил выплачивать региональные коэффициенты врачам с первого дня работы

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов во время расширенного заседания Комитета по социальной политике Совета Федерации предложил выплачивать региональные коэффициенты к зарплатам врачей с первого дня их работы. Об этом написала «Парламентская газета».

По его словам, в республике уже работает программа «100 домов для врачей». Врач покупает в ипотеку дом, а власти полностью субсидируют платежи и проценты. По законодательству коэффициенты к зарплатам врачей начисляются не с первого дня, а только через три года. Например, специалисту из северного региона, которому больше 30 лет, необходимо отработать пять лет, чтобы начать получать региональный коэффициент.

Цыденов считает, что благодаря изменениям порядка выплат коэффициентов можно решить проблему дефицита медицинских кадров, и, как следствие, доступности медицинской помощи.

Благодаря региональной программе в Бурятии уже выросла рождаемость и уменьшилась смертность, чем в целом по стране, заключил глава республики.