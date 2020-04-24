Глава брянского города сцепился с хамоватым парнем. Обоим посоветовали научиться себя вести

Между главой города Дятьково и молодым человеком произошел конфликт из-за стоящих на улице автомобилей. Чиновник с «пацанской надписью» на автомобиле вмешался в ссору соседей и чуть не отхватил от местного жителя. В администрации города посоветовали обоим научиться себя вести.

Глава брянского города Дятьково Сергей Лукьяненко вмешался в войну местных жителей. Женщина по имени Елена 23 апреля рассказала, что около ее дома часто стоит много машин, а другим соседям это не нравится. Один из них постоянно пишет на Елену жалобы, но «крайней» всегда оказывается она, потому что, как она считает, этот сосед работает в компании, где начальник Лукьяненко.

Во время нового конфликта Лукьяненко чуть не подрался с ее сыном. Ролик начинается со слов молодого человека: «А вот с тобой мы встретимся, судья, чепушило». Чиновник остановился и вступил в перепалку с парнем. Сын Елены угрожал «чкнуть» в очки Лукьяненко, а он в свою очередь предупредил, что отправит парня в армию.

Директор департамента внутренней политики администрации Брянской области Татьяна Кулешова в беседе с «360» больше внимание обратила на поведение молодого человека, отметив, что парень вел себя некорректно. При этом она не стала отрицать, что Лукьяненко тоже перегнул палку.

Видела ролик, который выложен. Насколько я понимаю, все это произошло в нерабочее время, это какие-то соседские отношения, будем разбираться, смотреть кто не прав, если он (Лукьяненко — прим.ред.) нарушил какие-то нормы этики, морали чиновничьей, человечьей Татьяна Кулешова.

Кулешова считает, что в эти разборки должна вмешаться полиция, поэтому департамент внутренней политики будет рекомендовать обеим сторонам обращаться именно в этих органы.

Лукьяненко ранее уже фигурировал в СМИ. Люди заметили, что он повесил на свой автомобиль номерную рамку с «пацанской» надписью «прокуратура РФ», хотя никакого отношения к этому ведомству чиновник не имеет.

Местного журналиста Игоря Статычнюка удивила история с рамкой.

«Ладно, когда, желая выделиться, такие решетки себе покупают и ставят пацаны 20-25 лет. Это хоть с трудом, но можно понять. Но вот когда мужик под 60 и являющийся главой города?» — написал Статычнюк.