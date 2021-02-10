Глава больницы в Одинцове опроверг связь между смертью пациентов и перебоем в подаче кислорода

Главврач подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» опроверг связь между смертью двух пациентов и перебоем в подаче кислорода. Владимир Гордеев назвал «360» диагнозы больных, вследствие которых они скончались.

Сбой в передаче кислорода в реанимации произошел 10 февраля 06:14. Из-за этого упало давление в кислородной системе, объяснил врач. Сбой продолжался 12 минут.

Благодаря четким и слаженным действиям персонала реанимации кислородозависимые пациенты были обеспечены кислородом из имеющихся в резерве кислородных баллонов. В период данной аварии никто из пациентов не погиб. Впоследствии, по прошествии часа, в нашем реанимационном отделении скончались два пациента по причинам, не связанным с кислородным голоданием Владимир Гордеев Главврач подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ».

По словам главврача, в 07:30 скончался мужчина 47 лет от тромбоэмболии легочной артерии, и еще чуть позже скончалась женщина 79 лет, страдавшая острым повторным инфарктом Миокарда от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

«Данные пациенты находились в реанимации с коронавирусом в состоянии легкой и средней тяжести. То есть основная патология — не кислородозависимая», — подчеркнул Гордеев.

Глава подразделения уточнил, что действия врачей были слаженными и быстрыми, также в больнице имеется все необходимое оборудование. Поэтому на эти 12 минут пациенты были обеспечены всем, чем было нужно.

О ситуации было доложено руководству. Проводится проверка. По факту смерти двух пациентов возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.